Kesmentina Topalli, sorella di Flori, il 24enne che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale alle porte di Naro il 2 marzo, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per riportare la salma in Albania.
“Con profondo dolore nel cuore e nell’impossibilità finanziaria di portare il corpo del nostro amato fratello alla sua famiglia – scrive – ci rivolgiamo a te per chiedere aiuto, affinché Flori possa riposare vicino alla sua casa e alla sua gente”.
“Qualsiasi contributo – aggiunge – è un grande sostegno per la nostra famiglia in questo momento difficile”.
In poche ore sono stati donati 20mila euro. La raccolta è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/flori-topalli