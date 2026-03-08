Continua a crescere l’attesa per “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Fossati e De André.

A grande richiesta, infatti, al tour si aggiungono ben 5 nuove date estive, e vengono annunciati i primi concerti indoor che porteranno l’artista nei teatri in autunno.

Tra le nuove date, il 22 agosto Fiorella sarà in concerto a MESSINA, all’Arena Capo Peloro. L’evento è il primo live annunciato della rassegna Capo Peloro Summer Fest, che vedrà una serie di concerti di alcuni tra gli tra artisti più apprezzati del panorama musicale italiano esibirsi nella suggestiva location messinese dell’Arena Capo Peloro. Gli eventi saranno organizzati da Puntoeacapo S.R.L. in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”.

Alla tappa di Messina seguirà quella di Catania, già annunciata per il 23 agosto 2026 a Villa Bellini all’interno della rassegna Sotto Il Vulcano Fest organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita.

Fiorella Mannoia ritornerà live in Sicilia anche per la stagione invernali nei teatri con due appuntamenti organizzati sempre da Puntoeacapo: il 9 novembre 2026 sarà a PALERMO al Teatro Massimo, l’11 novembre il tour raggiungerà RAGUSA per lo spettacolo che si terrà al Teatro Duemila.