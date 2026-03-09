Si è conclusa nel segno della coesione e del rinnovato entusiasmo l’assemblea elettiva della Delegazione territoriale di Confcommercio Agrigento che raggruppa i comuni di Favara, Grotte, Racalmuto e Castrofilippo. L’incontro, presieduto da Francesco Picarella con il supporto del direttore provinciale Antonio Giardina, si è svolto alla presenza di diversi rappresentanti dei vertici provinciali dell’associazione e ha sancito l’elezione all’unanimità di Gero Niesi quale nuovo presidente della delegazione.

Ad affiancare Niesi, nel consiglio direttivo, sarà una squadra di delegati composta da: Alessandra Marsala, Antonio D’Anna, Alfonso Valenza e Antonio Sorce. Il nuovo organismo è stato designato con l’obiettivo di rafforzare l’azione sindacale e il supporto alle imprese in un’area ritenuta strategica per l’economia della provincia di Agrigento.

Il neo presidente Gero Niesi, già figura di riferimento per il territorio, ha accolto l’incarico con una visione orientata allo sviluppo e alla collaborazione tra imprenditori: «Essere confermato alla guida di questa delegazione è un onore che mi inorgoglisce. Vedere così tanti imprenditori partecipare con questa grinta mi ha galvanizzato: restando uniti, faremo crescere una cultura d’impresa che guarda al bene comune. Chi oggi ha il coraggio di fare impresa merita tutto il sostegno possibile, che io continuerò a garantire con passione infinita».

Niesi ha, inoltre, rivolto un ringraziamento particolare ai colleghi delle altre delegazioni, alle federazioni e al patronato 50&Più, sottolineando l’importanza della sinergia interna al sistema Confcommercio.

Un momento significativo ha preceduto i lavori assembleari: la premiazione dell’associata Nicoletta Palumbo Piccionello, fioraia di talento, insignita del prestigioso “Garofano d’Argento”.

«Un grazie va anche ad Antonio Alba per l’ospitalità nella suggestiva location dell’incontro e a tutta la famiglia di Confcommercio Agrigento – ha concluso Niesi –. Ora rimbocchiamoci le maniche: il futuro si costruisce insieme, un’impresa alla volta».

Con questa nuova governance, Confcommercio Agrigento ribadisce la propria missione associativa: “sostenere capillarmente la crescita e lo sviluppo delle imprese nei territori di Favara, Grotte, Racalmuto e Castrofilippo, rafforzando la presenza dell’associazione nelle comunità locali e promuovendo iniziative a supporto del tessuto economico provinciale”.