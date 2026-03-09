Da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo 2026 la diocesi di Acireale ospiterà la sessione primaverile della Conferenza episcopale siciliana (Cesi), che riunirà i vescovi dell’isola per alcuni giorni di confronto, riflessione e programmazione pastorale.

L’evento vedrà centrale il Santuario della Madonna di Valverde, retto dai padri agostiniani e luogo in cui si terranno i momenti di preghiera. Alla logistica dell’incontro ha collaborato l’amministrazione comunale di Valverde. Durante la sessione, i vescovi affronteranno temi centrali per la vita delle comunità ecclesiali, con particolare attenzione alle sfide pastorali, sociali e culturali che interessano oggi il territorio siciliano. Un momento particolarmente significativo sarà martedì 10 marzo alle 20, quando i vescovi di Sicilia presiederanno una veglia di preghiera per la pace al Santuario di Maria Santissima di Valverde.

La celebrazione, aperta ai fedeli, sarà un segno di comunione e di preghiera per i popoli segnati da guerre e tensioni internazionali. I lavori della Conferenza episcopale si svolgeranno nella sala conferenze del Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, dove ogni giorno alle 11.30 è previsto anche un punto stampa.