Contributo una tantum di euro 1.000 per ogni figlio nato, adottato o affidato, destinato ai nuclei familiari aventi diritto e distribuito tramite i Comuni della Regione Siciliana.
Chi può richiederlo:
Genitori residenti in Sicilia al momento della nascita o dell’adozione, cittadinanza italiana o comunitaria (o chi esercita la potestà parentale)
Isee non superiore a euro 10.000.
Per garantire una distribuzione equa delle risorse, il bonus sarà erogato in due periodi:
• 1° semestre: nati dal 1 ottobre 2025 al 31 marzo 2026;
• 2° semestre: nati dal 1 aprile al 30 settembre 2026.
Avviso completo e modulo di domanda disponibili sul sito istituzionale del Comune:
Giovanni Blanda