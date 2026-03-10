Un incidente è avvenuto in una zona rurale di Raffadali, dove un uomo è rimasto ferito mentre utilizzava una motozappa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 70enne, sarebbe caduto tra le lame del mezzo agricolo riportando gravi ferite al volto. Ad allertare i soccorsi è stato il nipote dopo aver ricevuto la chiamata del nonno che lo avvisa dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Gise di Agrigento, che hanno trasferito il paziente in codice rosso in contrada Consolida, per essere trasferito in elisoccorso presso il Civico di Palermo. Intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.