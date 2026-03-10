Il giorno 7 marzo 2026, a seguito delle elezioni del 15 e 16 gennaio 2026, si è

ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Agrigento, per le circoscrizioni dei Tribunali di Agrigento e Sciacca, guidato dal Dott. Calogero

Dulcimascolo (Presidente).

Nel corso della seduta di insediamento il neo Consiglio, che rappresenterà la categoria per il quadriennio

2026-2030, sono state attribuite, all’unanimità, le cariche istituzionali di Vice Presidente, di Consigliere

Segretario e di Consigliere Tesoriere e pertanto il Consiglio risulta così costituito:

Dulcimascolo Calogero Presidente

Veneziano Broccia Sergio Vice Presidente

Vella Stella Segretario

Di Rocco Michele Tesoriere

Avanzato Giuseppe Consigliere

Billero Valentina Consigliere

Licata Vincenza Rita

Consigliere

Meli Giovanni

Consigliere

Montalbano Guseppe Gerardo

Consigliere

Mulé Federica Consigliere

Saeva Ennio Consigliere

Un Consiglio giovane e profondamente rinnovato dove i sette nuovi ingressi garantiranno, anche questa

volta, il binomio “Unione e continuità” consentendo alla nuova squadra di sviluppare un’attività

innovativa partendo da solide basi.

Il neo Consiglio ha, altresì, assegnate le seguenti cariche:

– Componente della Fondazione M. Foderà dell’ODCEC di Agrigento: Federica Mulé

– Componente Comitato Pari opportunità: Valentina Billero

– Delegato alla Formazione: Giuseppe Avanzato

“Essere stato scelto nuovamente a guidare il nuovo Consiglio — ha dichiarato il Dott. Calogero

Dulcimascolo — è per me un grande onore e una responsabilità nei confronti di tutti gli Iscritti che mi

hanno voluto come loro rappresentante nel Consiglio dell’Ordine. Ringrazio i Colleghi per la fiducia

accordatami: il modo migliore per ricambiarla sarà mettere tutto il mio impegno, insieme al Vice

Presidente, al Segretario, al Tesoriere e a tutti i Consiglieri, al servizio dell’Ordine, per continuare a

valorizzare e rafforzare la nostra categoria professionale.”