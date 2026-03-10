Il giorno 7 marzo 2026, a seguito delle elezioni del 15 e 16 gennaio 2026, si è
ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Agrigento, per le circoscrizioni dei Tribunali di Agrigento e Sciacca, guidato dal Dott. Calogero
Dulcimascolo (Presidente).
Nel corso della seduta di insediamento il neo Consiglio, che rappresenterà la categoria per il quadriennio
2026-2030, sono state attribuite, all’unanimità, le cariche istituzionali di Vice Presidente, di Consigliere
Segretario e di Consigliere Tesoriere e pertanto il Consiglio risulta così costituito:
Dulcimascolo Calogero Presidente
Veneziano Broccia Sergio Vice Presidente
Vella Stella Segretario
Di Rocco Michele Tesoriere
Avanzato Giuseppe Consigliere
Billero Valentina Consigliere
Licata Vincenza Rita
Consigliere
Meli Giovanni
Consigliere
Montalbano Guseppe Gerardo
Consigliere
Mulé Federica Consigliere
Saeva Ennio Consigliere
Un Consiglio giovane e profondamente rinnovato dove i sette nuovi ingressi garantiranno, anche questa
volta, il binomio “Unione e continuità” consentendo alla nuova squadra di sviluppare un’attività
innovativa partendo da solide basi.
Il neo Consiglio ha, altresì, assegnate le seguenti cariche:
– Componente della Fondazione M. Foderà dell’ODCEC di Agrigento: Federica Mulé
– Componente Comitato Pari opportunità: Valentina Billero
– Delegato alla Formazione: Giuseppe Avanzato
“Essere stato scelto nuovamente a guidare il nuovo Consiglio — ha dichiarato il Dott. Calogero
Dulcimascolo — è per me un grande onore e una responsabilità nei confronti di tutti gli Iscritti che mi
hanno voluto come loro rappresentante nel Consiglio dell’Ordine. Ringrazio i Colleghi per la fiducia
accordatami: il modo migliore per ricambiarla sarà mettere tutto il mio impegno, insieme al Vice
Presidente, al Segretario, al Tesoriere e a tutti i Consiglieri, al servizio dell’Ordine, per continuare a
valorizzare e rafforzare la nostra categoria professionale.”
Il giorno 7 marzo 2026, a seguito delle elezioni del 15 e 16 gennaio 2026, si è