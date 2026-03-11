Il sindaco Milco Dalacchi ha emesso un avviso urgente alla cittadinanza per informare i residenti e gli automobilisti sulla chiusura temporanea di una porzione di Via Vanelle, una delle strade del centro abitato.
Secondo quanto comunicato ufficialmente dal primo cittadino tramite i canali social del Comune, la via è interdetta al traffico nel tratto compreso tra il civico 105 e il civico 107. La misura è stata adottata in via precauzionale a causa di un cedimento del manto stradale, che ha reso necessario bloccare il passaggio per motivi di sicurezza.
Al momento non sono stati forniti dettagli su quanto durerà l’interdizione né su eventuali deviazioni consigliate per chi deve transitare in zona.
