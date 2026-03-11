Il sindaco Milco Dalacchi ha emesso un avviso urgente alla cittadinanza per informare i residenti e gli automobilisti sulla chiusura temporanea di una porzione di Via Vanelle, una delle strade del centro abitato.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal primo cittadino tramite i canali social del Comune, la via è interdetta al traffico nel tratto compreso tra il civico 105 e il civico 107. La misura è stata adottata in via precauzionale a causa di un cedimento del manto stradale, che ha reso necessario bloccare il passaggio per motivi di sicurezza.

«Si informa la cittadinanza che Via Vanelle è temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra il civico 105 e il civico 107, a causa di un cedimento del manto stradale che rende necessario interdire il passaggio per motivi di sicurezza» – si legge nell’avviso pubblicato nelle scorse ore.

Al momento non sono stati forniti dettagli su quanto durerà l’interdizione né su eventuali deviazioni consigliate per chi deve transitare in zona.