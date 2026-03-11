Una serata dedicata alla musica, al divertimento e alla condivisione. Domenica 15 marzo 2026, nel cuore della città, Piazza Garibaldi ospiterà l’evento “Piazza Garibaldi in Musica”, un appuntamento pensato per riunire cittadini e visitatori all’insegna dello spettacolo e della valorizzazione dei talenti locali.

La serata vedrà alternarsi sul palco diversi artisti dell’Agrigentino, con esibizioni musicali e momenti di intrattenimento. Ospite speciale dell’evento sarà il tiktoker Rosario Renda, molto seguito soprattutto dai più giovani, che porterà in piazza alcuni momenti di leggerezza e comicità. A chiudere la manifestazione sarà un DJ-set conclusivo.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale We Naro – A.P.S., realtà attiva da alcuni mesi nel promuovere iniziative sociali e culturali per la comunità narese, con il supporto di diverse attività commerciali del territorio che hanno aderito come sponsor.

«Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno accolto la nostra iniziativa con grande spirito di collaborazione – ha dichiarato il presidente dell’associazione –. Abbiamo deciso di riunire sullo stesso palco diversi talenti dell’Agrigentino e di invitare come ospite il tiktoker Rosario Renda, molto amato dai giovani del momento. La serata si concluderà con un DJ-set».

Durante l’evento saranno inoltre presenti stand gastronomici allestiti dalle stesse attività che operano nella piazza, offrendo ai partecipanti la possibilità di degustare specialità locali mentre si godono lo spettacolo.

«Con questa serata evento vogliamo anticipare i festeggiamenti del 16 marzo, giorno della Festa della Primavera Narese», ha aggiunto un componente dell’associazione. «Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme una serata di musica e convivialità».

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 15 marzo in Piazza Garibaldi a Naro, per una serata che promette musica, divertimento e partecipazione.