Un viaggio nella memoria e nell’identità della città. Sabato 14 marzo alle ore 17.30, presso la Sala Multimediale del complesso dell’ex Pretura di Naro, si terrà l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Territori di Memoria – Naro”.

L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione con la cittadinanza del percorso di ricerca e documentazione avviato nell’ambito del progetto, che coinvolge giovani partecipanti in attività laboratoriali dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

Durante l’incontro saranno presentati i laboratori tematici che esplorano diversi ambiti della memoria locale: eventi storici e tesori umani, monumenti e opere d’arte, tradizioni gastronomiche, toponomastica e artigianato, ambienti naturali e archeologia.

Nel corso della serata saranno inoltre proiettati video e materiali audiovisivi realizzati durante le attività di ricerca, con testimonianze, immagini e racconti legati alla storia e alle tradizioni della comunità narese.

Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire un archivio digitale della memoria del territorio, raccogliendo documenti, fotografie e testimonianze che raccontano l’identità della città e delle sue tradizioni. I contenuti saranno pubblicati sul sito ufficiale del progetto territoridimemoria.it, uno spazio digitale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’evento è inserito nel programma della Primavera Narese – Festa del Mandorlo in Fiore ed è aperto alla partecipazione della cittadinanza, delle associazioni e di tutti coloro che desiderano contribuire alla conservazione e alla valorizzazione della memoria storica del territorio.

Il progetto “Territori di Memoria – Naro: identità, cultura e comunità” è finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del Fondo Politiche Giovanili – Annualità 2023.