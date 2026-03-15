A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per domani, la Primavera Narese – Sagra del Mandorlo in Fiore è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato il sindaco Milco Dalacchi con un messaggio pubblicato questa sera sui canali ufficiali del Comune.

«Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter svolgere l’evento – scrive il primo cittadino – ma le previsioni meteo per la giornata di domani non sono purtroppo favorevoli».

La decisione è stata presa con rammarico, ma con la consapevolezza che la priorità è garantire la sicurezza di partecipanti, famiglie, bambini e studenti che da settimane lavorano con entusiasmo e dedizione alla preparazione della manifestazione. «Siamo consapevoli dell’impegno, della dedizione e dell’entusiasmo con cui insegnanti, bambini, studenti e famiglie hanno preparato questa giornata – prosegue Dalacchi – e proprio per questo vogliamo garantire che l’evento possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili».

La Primavera Narese rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio: una festa che celebra la fioritura dei mandorli, la primavera agrigentina, le tradizioni locali, le scuole, i gruppi folk, le eccellenze enogastronomiche e l’accoglienza narese. Il rinvio, dovuto a piogge intense e vento forte annunciati per domani, evita rischi per i tanti bambini coinvolti nelle sfilate, negli spettacoli e nelle attività all’aperto.

«La nuova data verrà comunicata al più presto – conclude il sindaco –. Grazie a tutti per la comprensione».

L’amministrazione comunale sta già valutando le finestre meteo delle prossime settimane per individuare al più presto una nuova collocazione, con l’obiettivo di non far perdere alla comunità e ai visitatori uno degli eventi più belli e partecipati dell’entroterra agrigentino.

Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di seguire la pagina Facebook del Comune di Naro e i profili ufficiali del sindaco Milco Dalacchi.