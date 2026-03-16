Nell’ottica di una progressiva digitalizzazione dei servizi e per ridurre i tempi di attesa, il Comune di Campobello di Licata che è attivo il nuovo sistema di prenotazione e gestione degli appuntamenti.

Il servizio è accessibile tramite il sito web istituzionale dell’Ente o attraverso l’app “Municipium”, per le seguenti finalità:

· Rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE)

· Ricevimento presso l’Ufficio Tributi

Modalità di prenotazione:

All’interno della sezione “Prenota un appuntamento”, l’utente dovrà selezionare l’ufficio d’interesse e la motivazione della richiesta. Il sistema mostrerà il calendario con i giorni e le fasce orarie disponibili. Dopo aver effettuato la scelta, per completare la procedura, sarà necessario inserire i propri dati anagrafici e i recapiti di contatto (telefono ed e-mail) e confermare di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy. La prenotazione, comunque, è sempre annullabile e/o modificabile.

Giovanni Blanda