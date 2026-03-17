Il prossimo 18 marzo, alle ore 15:00, l’Aula “Livatino” del Tribunale di Agrigento diventerà il centro di un confronto operativo di vitale importanza per chi opera in prima linea nel contrasto alla violenza di genere. L’evento, organizzato dal SIM Carabinieri di Agrigento, punta i riflettori sulle criticità e sulle soluzioni pratiche relative all’applicazione del “Codice Rosso”. Non sarà il solito convegno accademico. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare “vis-à-vis” le problematiche che i Carabinieri, le altre forze di Polizia e i magistrati riscontrano quotidianamente: dalla gestione delle deleghe urgenti, alla stesura delle denunce, fino alla definizione dei fascicoli processuali. “Vogliamo che ogni collega esca da questa aula con idee più chiare e strumenti più efficaci,” spiegano gli organizzatori del SIM Carabinieri di Agrigento. “Il fine è quello di fornire risposte concrete alle difficoltà che si incontrano nell’attività di indagine, garantendo al contempo una maggiore sicurezza operativa per il personale e una risposta più rapida per le vittime.”

l panel dei relatori garantirà una visione a 360 gradi: la magistratura sarà rappresentata dalla Dott.ssa Alessia Battaglia (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento) e dal Dott. Michele Dubini (Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Agrigento), che approfondiranno le aspettative della Procura sull’attività di Polizia Giudiziaria e le best practice per evitare intoppi burocratici o procedurali. il mondo dell’associazionismo e del supporto alle vittime vedrà l’intervento della Dott.ssa Antonella Gallo Carrabba (Telefono Aiuto). a moderare l’incontro sarà il Lgt. C.S. Francesco Travali, responsabile della Sezione P.G. dell’Aliquota Carabinieri di Agrigento.

Tra i punti cardine dell’incontro, spicca il confronto con i vertici dell’Arma e della Polizia di Stato. Di particolare rilievo sarà la partecipazione del Primo Dirigente della Polizia di Stato – Dirigente della Divisione Anticrimine dott. Davide Mattaliano, a cui verrà chiesto di fare chiarezza sullo strumento dell’Ammonimento: quali sono i requisiti? Quando è necessario rilevarlo? Come può la Polizia Giudiziaria sfruttare al massimo questo strumento preventivo per fermare la violenza prima che degeneri?

L’assemblea-convegno è aperta a tutti i colleghi e agli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi direttamente con chi coordina le indagini. In un settore delicato come quello delle fasce deboli, l’uniformità d’intervento e la conoscenza profonda delle “linee operative” non sono solo un dovere professionale, ma una necessità per operare con serenità e competenza.

All’evento parteciperanno per il SIM Carabinieri il Segretario generale Regionale Vito Saulle, i Consiglieri Nazionali Francesco Butano e Igor Tullio e il Segretario Generale Provinciale di Agrigento Luigi Galvano.

L’appuntamento è per mercoledì 18 marzo 2026, ore 15:00, presso l’Aula Livatino del Tribunale di Agrigento.