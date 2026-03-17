Nel corso di un’attività di controllo e approfondimento investigativo, i Carabinieri della Stazione di Mineo hanno sequestrato un’arma da fuoco rinvenuta all’interno di un garage nel centro abitato del paese. L’intervento è scattato nel pomeriggio, quando un 53enne del posto si è presentato spontaneamente presso la caserma riferendo di aver trovato un’arma all’interno di un locale a lui in uso.

I militari, dopo aver raccolto la segnalazione, si sono immediatamente recati sul posto, un vano adibito a cantina-garage, dove hanno effettuato accurati accertamenti e hanno trovato l’arma, una pistola semiautomatica calibro 7,65, all’interno di un mobile, custodita in una busta di plastica, apparentemente in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante, sebbene priva di munizioni nel caricatore.

Le operazioni di messa in sicurezza hanno consentito di appurare che l’arma non risultava oggetto di furto, ma il suo anomalo rinvenimento ha fatto ipotizzare agli investigatori che ci fosse qualcosa di “poco chiaro” nella versione fornita dal 53enne.

In particolare, la busta utilizzata per la custodia e lo stato di manutenzione dell’arma hanno indotto i Carabinieri a ritenere che la stessa potesse essere stata posizionata nel luogo del ritrovamento in tempi più recenti rispetto a quanto dichiarato.

L’arma è stata quindi sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto ulteriori accertamenti, compresi quelli di natura balistica, per verificarne l’eventuale utilizzo in fatti di reato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, proseguono per chiarire la provenienza dell’arma e ricostruirne la storia.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.