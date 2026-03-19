L’ Azienda Idrica Comuni Agrigentini informa la cittadinanza di aver accertato un grave episodio di illegalità nel territorio del Comune di Ravanusa, emerso a seguito della pubblicazione, sui social network, di contenuti che mostravano un sistema di approvvigionamento idrico non autorizzato, accompagnato da un messaggio esplicito di incitamento a non pagare il servizio. AICA, nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del territorio, ha immediatamente attivato le verifiche del caso, riscontrando dai propri sistemi che il soggetto interessato risulta privo di contratto di fornitura idrica dal 2013. Nella mattinata odierna, con il supporto delle Forze dell’Ordine, è stato effettuato un sopralluogo presso l’abitazione interessata. Dagli accertamenti amministrativi è emersa una situazione di irregolarità, con particolare riferimento all’immissione non autorizzata di reflui fognari in assenza di regolare contratto di servizio idrico integrato. Alla luce di quanto rilevato, AICA sta formalizzando denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Agrigento, affinché vengano accertate tutte le responsabilità del caso.Si tratta di un episodio di estrema gravità, non solo per le violazioni riscontrate, ma soprattutto per il messaggio pericoloso veicolato pubblicamente, volto a legittimare comportamenti illegali e a minare il rispetto delle regole da parte della collettività. AICA ribadisce con fermezza che non sarà tollerata alcuna forma di abusivismo, evasione o incitamento all’illegalità. Quello che è accaduto è gravissimo. Non si tratta solo di un’irregolarità, ma di un messaggio sbagliato e pericoloso rivolto ai cittadini. L’acqua è un bene pubblico e un servizio essenziale che deve essere gestito nel rispetto delle regole. AICA ha il dovere di tutelare chi paga correttamente e non permetterà mai che comportamenti illegali vengano normalizzati o, peggio, incoraggiati. Dal punto di vista tecnico e gestionale, questi comportamenti compromettono l’equilibrio del sistema idrico integrato, incidono sulla qualità del servizio e generano costi che ricadono sull’intera collettività. Per questo si stanno intensificando i controlli su tutto il territorio, con verifiche mirate e azioni puntuali contro ogni forma di irregolarità. AICA ringrazia le Forze dell’Ordine per il tempestivo supporto e la collaborazione istituzionale, fondamentale per garantire il rispetto della legalità. Sono attualmente in corso ulteriori verifiche su tutto il territorio provinciale, finalizzate ad individuare situazioni analoghe. L’Azienda invita tutti i cittadini a comportamenti corretti e responsabili, ricordando che il rispetto delle regole è condizione essenziale per garantire un servizio equo, efficiente e sostenibile per tutti.
Ravanusa, allacciato abusivamente alla rete idrica, incita sui social a fare lo stesso
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
AICA, completati i lavori di allaccio alla rete idrica nella zona di via...
Si tratta di un intervento atteso da anni, che segna un passaggio storico per la città, ponendo fine a criticità strutturali che si trascinavano...
Continui guasti al Tre Sorgenti: Niente acqua dal 10 marzo scorso per sei comuni
Dal 10 marzo scorso sei comuni della provincia di Agrigento non ricevono acqua dal Tre Sorgenti. Si tratta di Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte,...
L’Ente Pro Loco Sicilia alla Camera dei Deputati: a Delia il Marchio di Qualità...
L’Ente Pro Loco Sicilia ets esprime grande soddisfazione e orgoglio per la partecipazione alla cerimonia nazionale di consegna dei Marchi di Qualità promossa da...
Campobello di Licata, la Festa di San Giuseppe
Alle ore 9, la comunità consegna il ""Bastone di San Giuseppe"" all’angelo, davanti alla Chiesa San Giuseppe"", mentre i ""piccoli San Giuseppe"" e...
Torna Sicilia Express, il treno per favorire il rientro dei siciliani a Pasqua
Torna anche a Pasqua 2026 il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani per favorire...
Canicattì, convocato Consiglio Comunale martedì 24 marzo 2026: focus su sentenze, acquisizioni aree e...
Il Comune di Canicattì ha convocato per martedì 24 marzo 2026 una seduta ordinaria del Consiglio Comunale, in programma alle ore 18:00 nella...
“Non hanno battuto gli scontrini”, sanzionate 10 attività
Sono dieci le attività commerciali – tra bar, negozi e locali – ad essere state sanzionato dalla Guardia di Finanza di Agrigento per non...