Si terrà dal 27 aprile al 5 giugno 2026 la quinta campagna di scavo presso l’abitato ellenistico-romano di Finziade, a Licata (AG). Le attività di ricerca del “Finziade Project” si svolgono sotto la direzione scientifica del CNR-ISPC sede di Catania e del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Tempi di Agrigento.

La città, situata sul Monte Sant’Angelo, fu l’ultima fondazione greca di Sicilia e registrò un momento di grande fioritura nel corso dell’età tardo-repubblicana, quando fu completamente rinnovata con la realizzazione di un nuovo impianto urbanistico. Si tratta di un contesto straordinario, soprattutto per le tematiche inerenti all’urbanistica, l’architettura domestica e la cultura materiale di età ellenistico-romana, con evidenze monumentali di elevato pregio.

Lo scavo del 2026 si concentrerà su una porzione di un quartiere residenziale dove si conservano strade e abitazioni con ricchi apparati decorativi, arredi fissi e mobili. Le attività, dirette sul campo dal dottor Alessio Toscano Raffa, con la collaborazione dei dottori Mariano Morganti e Donata Giglio (CNR) e dall’archeologa del Parco Maria Concetta Parello, mirano a consolidare la conoscenza di questo sito dopo gli strabilianti ritrovamenti registrati negli ultimi anni, che hanno permesso di riscrivere la storia dell’antica Licata.

Come già avvenuto nelle precedenti campagne, è stato pubblicato un bando rivolto a studenti e laureati in archeologia provenienti da atenei ed enti di ricerca sia italiani che stranieri per consentire a dieci di loro di partecipare alle attività di scavo. Tutti verranno selezionati in base al curriculum accademico (titolo di studio, voto di laurea, numero di esami) e all’esperienza maturata sul campo. Le attività si articoleranno in tre turni da due settimane ciascuno, con possibilità di partecipare all’intera campagna. I partecipanti saranno ospitati gratuitamente presso strutture messe a disposizione dall’organizzazione, mentre le spese di vitto rimarranno a loro carico.

Per ulteriori informazioni o per presentare la scheda di partecipazione gli interessati possono scrivere via e-mail agli indirizzi alessio.toscanoraffa@cnr.it o marianomorganti@live.com. Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato per il 5 aprile 2026. I candidati selezionati riceveranno comunicazione personale entro il 7 aprile 2026.