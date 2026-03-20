Per la prima volta Agrigento esprime un candidato alla Presidenza del Distretto Leo 108 YB Sicilia. Sarà l’agrigentina ventiseienne Marta Castelli a presiedere il Distretto Leo 108 YB Sicilia per l’Anno Sociale 2026/2027 a partire dal prossimo 1° luglio. L’elezione si è svolta durante la XXX Conferenza Distrettuale, tenutasi sabato 14 marzo presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento. “Noi Leo – dichiara – vogliamo e dobbiamo rappresentare energia e rinnovamento a livello locale, distrettuale e nazionale. Continueremo a impegnarci collaborando con le altre realtà dei territori”. Ai lavori e alla cerimonia hanno preso parte esponenti Leo e Lions provenienti da tutta la Sicilia e Italia.

A seguito dell’elezione, Marta Castelli ha annunciato i componenti del prossimo direttivo distrettuale, ringraziando quanti l’hanno sostenuta e assicurando il proprio impegno a favore dell’intero Distretto. “Ringrazio in particolar modo il Governatore Lions Diego Taviano e il suo direttivo; i Past Governatori e i Past Presidenti Distrettuali Leo; la Presidente di X Circoscrizione Mariella Antinoro; il Presidente di Zona 26 Giuseppe Arnone e tutti i Lions e Leo Club che mi hanno supportato negli anni”.

Nel corso della stessa giornata è stato eletto anche il nuovo Vice Presidente del Distretto Leo, il catanese Giuseppe Pisa, mentre la modicana Fausta Dugo ha ricevuto l’endorsement per la candidatura alla Presidenza del Multidistretto 108 Italy.

“In pochi anni – conclude Marta Castelli – partendo dalla mia città, con presenza e impegno ho cercato di portare avanti i miei ideali di servizio, e adesso non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza che nel segno dell’unità coinvolgerà tutti i soci del Distretto nel servire le nostre comunità. Ringrazio il Leo Club di appartenenza, il Leo Club Agrigento Host presieduto da Turi Lo Sardo, i Past Presidenti di Club come Francesco Bonfiglio e Giuseppe Castelli nonché Referente GET della X Circoscrizione del Distretto Lions 108 YB Sicilia, e tutti i Soci che con il loro impegno rendono la nostra realtà apprezzata da molti: questa è la nostra più grande soddisfazione”.