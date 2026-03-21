Un vero e proprio tappeto di gente ha accolto il giovane TikToker, trasformando Piazza Garibaldi di Naro in un’esplosione di entusiasmo, musica e divertimento. Fin dalle prime ore dell’evento, centinaia di persone — tra famiglie, ragazzi e tantissimi bambini — hanno riempito ogni angolo della piazza, creando un’atmosfera carica di energia e partecipazione.

L’evento, organizzato da We Naro – APS, ha riscosso un successo straordinario, superando ogni aspettativa. Rosario Renda ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua capacità di coinvolgere, regalando momenti di spensieratezza e aggregazione che hanno fatto cantare e ballare grandi e piccoli.

Il presidente dell’associazione ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Quando abbiamo deciso di invitarlo, abbiamo ricevuto tantissime critiche, ma il nostro obiettivo era far divertire i giovani e possiamo dire con soddisfazione di esserci riusciti. Tantissimi bambini hanno ballato e cantato insieme a Rosario Renda, e questo ci riempie di gioia ed entusiasmo. Vedere la piazza così viva è stata una grande emozione per tutti noi.”

Ha poi aggiunto:

“Un doveroso ringraziamento va agli sponsor locali, che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, dimostrando ancora una volta grande attenzione verso il territorio. Un ringraziamento particolare va a Pietro Cilia per il prezioso aiuto e il supporto fornito durante l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento.

Un sentito grazie anche al Comune, che ci ha supportato e sopportato, contribuendo — seppur con un piccolo aiuto — alla buona riuscita dell’iniziativa. Infine, un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine presenti, per il lavoro svolto nel garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.”

Una serata che resterà impressa nella memoria della comunità, segno di quanto sia importante creare occasioni di incontro e condivisione, soprattutto per i più giovani.

We Naro – APS guarda già al futuro: nuove iniziative e attività sono in programma per continuare a valorizzare il territorio e offrire momenti di socialità alla cittadinanza.

A presto con nuovi eventi nella nostra Naro.