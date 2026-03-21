Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 19 marzo 2026 sono stati centrati due “5” da 18.152,06 euro ciascuno, per un totale di oltre 36mila euro: il primo a Santa Flavia, in provincia di Palermo, presso il Bar Restivo in Via Vittorio Emanuele Orlando, 32; il secondo a Racalmuto, in provincia di Agrigento, presso Bar Sport in Via Garibaldi, 193. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 20 marzo, sale a 137,1 milioni di euro.
Superenalotto, vinti oltre 18 mila euro a Racalmuto
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