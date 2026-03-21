Prosegue la lotta all’abusivismo commerciale ad Agrigento. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito un controllo su un venditore ambulante di souvenir che da anni era posizionato nei pressi della Valle dei Templi.

Dall’ispezione è emerso che il commerciante era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. All’uomo viene anche contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Per questo motivo nei suoi confronti è scattata una sanzione di mille euro. I vigili urbani hanno sottoposto a sequestro sia l’autocarro che i souvenir esposti, circa 150 pezzi.