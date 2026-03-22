Aperto il cantiere per la riqualificazione del Villaggio Pescatori. Diverse le opere previste: il rifacimento del manto stradale in via Machiavelli e in via Giulio Cesare, la sistemazione della scalinata tra via Machiavelli e via Monti, la demolizione e la ricostruzione dei muretti, la regimentazione delle acque. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 200 mila euro.

È quanto rende noto il sindaco Fabio Termine che dichiara:“Avevamo preso un impegno chiaro con i residenti del Villaggio Pescatori. Oggi quell’impegno diventa realtà: sono ufficialmente iniziati i lavori. Dopo decenni di abbandono si entra finalmente nella fase operativa di un intervento fondamentale per restituire dignità e sicurezza a questa parte della città. Non si tratta solo di lavori pubblici, ma di interventi necessari per eliminare criticità e situazioni di potenziale pericolo che i cittadini vivono da troppo tempo. In soli tre anni e mezzo stiamo cercando di intervenire in quelle zone del nostro territorio dimenticate per decenni. Tante criticità importanti che sono arrivate fino a noi. E noi non ci siamo tirati indietro: stiamo provando ad affrontarne il più possibile. Ed è il caso del Villaggio Pescatori, un intervento che abbiamo programmato, progettato e portato a termine con l’apertura del cantiere. Un’opera di riqualificazione richiesta da tempo e a gran voce dagli stessi residenti: un’istanza che l’Amministrazione comunale ha fatto propria e che ha avuto il voto favorevole del Consiglio comunale”.

L’area di cantiere potrebbe ampliarsi. “È quello che si proverà a fare – dice il sindaco Fabio Termine –. Con i ribassi d’asta si cercherà di intervenire per l’eliminazione di altre situazioni di pericolo del quartiere”.