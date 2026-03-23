È un luogo riconosciuto tra i paesaggi più significativi d’Europa, premiato per la sua capacità di tenere insieme natura, storia e presenza umana. Ma è anche un sito complesso che continua a cambiare, crescere, rigenerarsi: tra erbe spontanee, grani antichi, agrumi e colture che raccontano un equilibrio costruito nei secoli.

La Valle dei Templi – insignita dieci anni fa del Premio del Paesaggio e della menzione al Consiglio d’Europa, e che l’anno scorso è stata inserita nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici – è un organismo vivo, dove la biodiversità diventa parte integrante del racconto e chiave per comprenderne la sua identità più profonda. Da questa consapevolezza nasce un nuovo progetto Flora – Percorsi di primaverache mette al centro proprio il paesaggio: cinque appuntamenti tra il 29 marzo e il 3 maggio, tre passeggiate naturalistiche – Flora in cammino – e due laboratori per famiglie – FlorAvventura – , per scoprire da vicino la ricchezza degli ecosistemi mediterranei e il dialogo millenario tra uomo e ambiente.

Le iniziative, promosse dal Parco Archeologico e Paesaggistico e realizzate da CoopCulture con il supporto di agronomi esperti, puntano sull’esperienza diretta: osservare, riconoscere, toccare. Non semplici visite, ma percorsi costruiti nei luoghi che rientrano nella governance del Parco, per avvicinare il patrimonio naturale e leggerlo nei suoi dettagli più minuti, restituendone il valore culturale oltre che naturale; coinvolgendo le famiglie del territorio, i giovani, il pubblico di domani

IL PROGRAMMA. I due laboratori di FlorAvventurasono pensati soprattutto per i bambini e le famiglie: domenica 29 marzo alle 16 si andrà dal Museo archeologico Griffo al Tempio Romano cercando campioni di essenze arboree e di erbe spontanee per comporre un erbario. Domenica 3 maggio, sempre alle 16 – prima domenica del mese, e il Parco è a ingresso gratuito – il percorso dal Museo raggiungerà invece il Cardo I e la ricerca di fiori e piante avverrà nei terreni che circondano il Quartiere Ellenistico Romano. I laboratori sono pensati per 25 partecipanti per volta. Biglietti su www.coopculture.it

Flora in cammino è invece un ciclo di tre passeggiate naturalistiche: sabato 25 aprile alle 10.30 – giornata a ingresso gratuito nei luoghi della cultura – nell’area archeologica di Eraclea Minoa per esplorare la zona costiera e scoprire l’uso delle piante officinali nell’antichità. Sempre il 25 aprile ma alle 16, la passeggiata sarà dedicata alla biodiversità della Valle dei Templi: partendo da Villa Aurea e dal Museo del grano (dove sono esposte 54 varietà di grani antichi), si raggiungerà poi il Campo Collezione Agrumi per osservare le diverse varietà coltivate storicamente nel territorio; quindi ritornando a Villa Aurea, si potrà scoprire l’erbario della Valle con la catalogazione delle erbe spontanee. L’ultima passeggiata di Flora in cammino sarà domenica 3 maggio alle 10.30 (prima domenica del mese) e condurrà dal Tempio della Concordia al Giardino sensoriale inaugurato due anni fa sempre nella Valle dei Templi: i cinque sensi all’erta per conoscere il territorio ed apprezzare la pacifica convivenza delle specie naturali. Per le tre passeggiate – facili, agevoli, adatte alle famiglie – è previsto un numero massimo di 30 partecipanti. Biglietti: www.coopculture.it