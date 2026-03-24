Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il percorso formativo per Ufficiali di Gara organizzato dall’AC Agrigento. Un’iniziativa che testimonia la vitalità del settore motoristico nel territorio e la voglia di molti appassionati di scendere in campo con professionalità e competenza.

Il corso ha visto la partecipazione di ben 57 iscritti, a dimostrazione del forte richiamo che il motorsport esercita nella provincia. Al termine delle sessioni teoriche, nella giornata di ieri, si sono svolti gli esami conclusivi presso la prestigiosa cornice dell’Autodromo Concordia, alla presenza della Commissione Esaminatrice composta da Maurizio Giugno, Noemi Melinci e Michele Milazzo.

I risultati premiano l’impegno dei partecipanti: 52 nuovi Ufficiali di Gara hanno superato brillantemente le prove, ottenendo l’abilitazione necessaria per operare nelle competizioni automobilistiche sotto l’egida di ACISPORT.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie a un lavoro di squadra coordinato e di alta qualità. Un ringraziamento particolare va ai formatori e componenti del Consiglio Direttivo, Nino Puletto e Roberto Piccione, nonchè a Marco Lembo, tutti Commissari Regionali ACISPORT, che con dedizione hanno trasmesso le conoscenze tecniche e regolamentari fondamentali per questo ruolo delicato.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente dell’Automobile Club Agrigento, Avv. Salvatore Bellanca, e dal Delegato Provinciale, Camillo Sartorio, che hanno seguito da vicino l’evoluzione del corso, sottolineando l’importanza di investire nella formazione per garantire la massima sicurezza e regolarità sui campi di gara.

Il Presidente Bellanca ha dichiarato “Vedere così tanti giovani e appassionati impegnarsi per diventare professionisti del settore è un segnale importante per tutto il movimento automobilistico agrigentino”.

Con l’innesto di queste 52 nuove figure, l’organico degli Ufficiali di Gara, -coordinato dal Responsabile degli Ufficiali di gara della Commissione Sportiva dell’Ente Toti Ragusa-, si rafforza, pronto a garantire standard qualitativi sempre più elevati per i futuri eventi sportivi del territorio.