C’è un indagato per l’accoltellamento avvenuto lo scorso sabato nel centro di Sciacca. Si tratta di un 46enne del posto nei cui confronti si procede per tentato omicidio. L’uomo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe sferrato un fendente all’indirizzo di un ventiseienne in via Cappuccini.

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa da un passante che, senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza, lo ha accompagnato in ospedale. Il ragazzo è stato sottoposto in seguito ad intervento chirurgico e non risulta in pericolo di vita. Le indagini sono coordinate dalla procura di Sciacca e affidati ai poliziotti del locale commissariato. Ci sarebbero state anche delle perquisizioni e non è escluso che possano essere coinvolte anche altre persone.