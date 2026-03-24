Ravanusa ha vissuto con grande intensità e partecipazione i festeggiamenti in onore di San Giuseppe 2026, confermando ancora una volta il profondo legame della comunità con le proprie tradizioni religiose e culturali. Le celebrazioni hanno preso il via con la novena e sono entrate nel vivo con le suggestive Tavole di San Giuseppe, allestite con cura da famiglie e associazioni locali, ben 16 Tavole. Un momento particolarmente significativo è stata la tradizionale benedizione delle Tavole, accompagnata dalla Banda musicale di Delia, arricchita quest’anno dalla novità della staffetta del bastone di San Giuseppe, simbolo di condivisione e unione tra le diverse realtà del paese.

Grande partecipazione anche agli eventi collaterali che hanno coinvolto tutte le fasce d’età: dalla partita di beneficenza allo Stadio Saraceno, ai momenti dedicati ai bambini con giochi, animazione e benedizione, fino al momento con gli associati del Vespa Club di Ravanusa.

Non sono mancati gli appuntamenti culturali e musicali, come la seconda edizione di “Giovani Musicisti in Concerto”, il memorial dedicato a Mario Giuliana e la serata “Ravanusa in Festa – Gran serata per San Giuseppe”, che ha visto alternarsi artisti locali, momenti poetici e lo spettacolo dell’artista Alessandro Gandolfo, concludendosi con un sorteggio dedicato ai più piccoli.

Il culmine dei festeggiamenti si è raggiunto il 19 marzo con la Solennità di San Giuseppe, celebrata con la Santa Messa solenne presieduta da don Filippo Barbera e la partecipata processione del simulacro per le vie del paese, con la presenza delle autorità civili e militari. A chiudere la giornata, la toccante rappresentazione della Fuga in Egitto, capace di emozionare fedeli e spettatori.

Particolarmente significativa anche la partecipazione dei più giovani, protagonisti della tradizionale processione dei bambini e delle visite alle Tavole, segno di una tradizione che continua a essere trasmessa alle nuove generazioni.

I festeggiamenti si sono confermati così un’occasione preziosa di fede, identità e condivisione, capace di unire l’intera comunità di Ravanusa nel segno della devozione a San Giuseppe e della valorizzazione delle radici culturali del territorio.