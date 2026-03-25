Nuova Consulta Provinciale di Agrigento

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia annuncia l’insediamento della nuova Consulta Provinciale dei Geologi di Agrigento, un importante passo nel percorso di rafforzamento della presenza e dell’operatività della categoria sul territorio.

L’ufficializzazione è avvenuta alla presenza del Tesoriere dell’Ordine, Dott. Geol. Salvatore Talmi, a testimonianza dell’attenzione dell’ ORGS verso le realtà provinciali e il ruolo strategico delle Consulte.

Composizione della Consulta Provinciale di Agrigento:

Dott.ssa Geol. Elisabetta Agnello

Dott. Geol. Angelo Bellia

Dott. Geol. Giovanni La Terra

Dott. Geol. Giuseppe Salvaggio

Dott. Geol. Gaetano Rizzuto

Dott. Geol. Gioacchino Volpe

Dott. Geol. Francesco Zabbara

Ruoli designati:

Coordinatore: Dott. Geol. Francesco Zabbara

Segretario: Dott. Geol. Giuseppe Salvaggio

La Consulta nasce con l’obiettivo di favorire la crescita della categoria, rafforzare il supporto operativo ai colleghi e promuovere un confronto costante tra professionisti.

In un contesto territoriale complesso e in continua evoluzione, la condivisione delle competenze e il lavoro sinergico rappresentano elementi fondamentali per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro professionale sempre più solido e qualificato.

L’Ordine augura buon lavoro a tutti i componenti della Consulta Provinciale di Agrigento, certo che il loro contributo sarà determinante per il rafforzamento della comunità professionale.