Ravanusa si conferma, ancora una volta, cuore pulsante dello sport paralimpico siciliano. Mercoledì 25 marzo 2026, presso la Palestra Vittorini, la città ospiterà la quarta prova del Campionato Regionale di Calcio Balilla Paralimpico, un appuntamento di grande valore sportivo e sociale. L’evento sarà anticipato da un convegno sempre con tematiche sportive paralimpiche.

A partire dalle ore 10:00, atleti provenienti da tutta la Sicilia si sfideranno in una disciplina che unisce abilità, concentrazione e spirito di squadra, dimostrando come lo sport sia uno straordinario strumento di inclusione e partecipazione.

L’evento, promosso dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) ed organizzata dalla Pro Sport Ravanusa, in collaborazione con le realtà associative locali, rappresenta non solo una competizione di alto livello, ma anche un momento di sensibilizzazione sul valore dello sport accessibile a tutti.

Ravanusa, già punto di riferimento per numerose iniziative legate al mondo paralimpico, rafforza così il proprio ruolo centrale nel panorama regionale, confermandosi città accogliente, dinamica e attenta ai temi dell’inclusione.

«Ospitare una tappa così importante – dichiarano gli organizzatori – è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Ravanusa dimostra ancora una volta di credere fortemente nei valori dello sport paralimpico, offrendo opportunità concrete di crescita, confronto e integrazione».

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per sostenere gli atleti e vivere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’inclusione.