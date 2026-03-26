Si intitola “Resistenza agli Antimicrobici (AMR): dalla minaccia globale alla pratica veterinaria” il convegno promosso dall’Ordine dei medici veterinari di Agrigento, con la responsabilità scientifica di Sergio Migliore, in programma venerdì prossimo, alle 9, all’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone e presenziato da esperti, docenti universitari, dirigenti sanitari e professionisti del settore, per affrontare una delle sfide più urgenti per la salute pubblica e veterinaria.

La giornata, patrocinata dal Dasoe dell’assessorato regionale alla Salute, Fnovi, Enpav, Asp Agrigento, Izs Sicilia, Federazione regionale degli Ordini veterinari della Sicilia e Comune di Agrigento, si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali delle autorità regionali e nazionali del comparto sanitario e veterinario: Stefano Agnello, presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Agrigento; Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute; Giacomo Scalzo, direttore generale del Dasoe dell’assessorato regionale della Salute, oltre ai presidenti di Fnovi (Gaetano Penocchio), Enpav (Oscar Gandola), Fromvs (Nicola Barbera), Izs (Francesca Di Gaudio e Andrea Balbo); il direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci e il direttore sanitario Raffaele Elia, il sindaco Miccichè e il presidente del Libero Consorzio comunale, Giuseppe Pendolino.

Il programma scientifico, articolato in due sessioni, approfondirà i diversi aspetti dell’antimicrobico resistenza: dalle basi microbiologiche e genetiche alla diffusione dei batteri zoonotici, fino alle strategie di prevenzione e all’uso prudente degli antimicrobici negli animali.

Tra gli interventi di rilievo, la relazione “AMR: una Minaccia Globale Silenziosa” e le sessioni dedicate al Piano Regionale AMR, al PNCAR, al consumo responsabile di antibiotici in allevamento e alle esperienze di laboratorio dell’IZS Sicilia.

Nel pomeriggio spazio anche alla comunicazione del rischio, ai temi dell’isolamento batterico negli animali di affezione, della prevenzione e di Antimicrobial Stewardship, cardini dell’approccio One Health che integra salute animale, umana e ambientale.