Un’altra truffa in provincia di Agrigento. Questa volta è accaduto a Sambuca di Sicilia dove una novantenne è stata raggirato con l’ormai noto metodo del “finto carabiniere”. L’anziana è stata raggiunta telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma informandola di dover eseguire un fantomatico sfratto nei suoi confronti e che, per evitare guai giudiziari, avrebbe dovuto pagare 800 euro.

La novantenne, presa dal panico, in effetti ha consegnato 500 euro e qualche monile d’oro ad un uomo che poco dopo si è presentato alla sua porta di casa. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato i “veri” carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità del truffatore.