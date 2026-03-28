Si svolgerà il 28 marzo 2026, ad Agrigento, in Piazza Cavour, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 una giornata di beneficenza organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori con il proprio Patronato SIAS e altre associazioni. Le donazioni poi verranno destinate alla Mensa della Solidarietà e all’associazione Volontari di strada.
“Abbiamo voluto organizzare questa raccolta in Piazza Cavour perché siamo convinti che il dono deve essere consapevole e costituisce l’essenza della solidarietà. Per cui a tutti chiediamo, con letizia, di partecipare anche con piccoli doni: Pasta, riso, salsa, olio, aceto, latte, farina, legumi, ortaggi, frutta e tutto quello che vi detta il cuore”; dichiarano Enzo Sardo e Gaspare Piscopo.
Si svolgerà il 28 marzo 2026, ad Agrigento, in Piazza Cavour, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 una giornata di beneficenza organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori con il proprio Patronato SIAS e altre associazioni. Le donazioni poi verranno destinate alla Mensa della Solidarietà e all’associazione Volontari di strada.