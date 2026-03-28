Il Club delle Mamme “Pina Tricoli Livatino“ organizza per giorno 30 Marzo una giornata dedicata alla Celiachia . Una giornata di confronto, ascolto e condivisione pensata per sensibilizzare ed informare famiglie e comunità. Considerata l’importanza dell’argomento sono stati previsti due momenti distinti da destinare ad un pubblico differente. Nella mattinata di giorno 30 marzo alla presenza dei rappresentanti regionali dell’ AIC Associazione Italiana Celiachia e di altre figure specializzate, il Club delle Mamme incontrerà presso il Teatro Sociale di Canicattì i bambini ed i ragazzi della Scuole Primaria e Secondaria di 1 grado . L’ incontro dal titolo “ Come te, ma senza glutine “ si pone l ‘ obiettivo di dare agli studenti informazioni sulla celiachia , ponendo l’attenzione sul valore dell’ inclusione.

Parlare di celiachia significa sottolineare quanto sia importante conoscere la malattia: riconoscerne i segnali, comprenderne le conseguenze per imparare a gestirla correttamente nella vita quotidiana.

La conoscenza diventa uno strumento prezioso per favorire diagnosi tempestive, migliorare la qualità della vita e creare un ambiente più consapevole e inclusivo, soprattutto per i più piccoli. Il focus sulla celiachia nel pomeriggio della stessa giornata continuerà presso il Centro Culturale San Domenico di Canicattì alle h 16,30 con il Convegno “ Celiachia : conoscerla per vivere meglio “ . Alla presenza dei rappresentanti regionali dell’ AIC e di figure professionali qualificate l’argomento verrà affrontato in modo chiaro ed approfondito, offrendo strumenti utili per riconoscere la malattia, comprendere le implicazioni e gestirla correttamente nella vita di ogni giorno . Il Club delle Mamme “ Pina Tricoli Livatino “ , guidato in questo anno sociale dalla dssa Rosetta Carlino, ancora una volta pone l’ attenzione su un tema delicato che coinvolge numerose famiglie ed interessa tutto l’ apparato sociale. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete e diffondere informazioni corrette, perché solo attraverso la consapevolezza si può l davvero fare la differenza.