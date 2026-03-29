Si annunciano disagi nel traffico sulla strada statale 115 in vista dell’imminente apertura del cantiere, appaltato da Anas, per la demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere, lunga 280 metri e situata nel territorio comunale di Sciacca. La durata dei lavori sarà di 4 anni, per un investimento che supera i 16 milioni di euro.

Durante l’intervento in questione, per bypassare l’area interessata dal cantiere, la circolazione stradale da e per Trapani attraverserà parte del centro abitato saccense, tra la contrada Ferraro e la via De Gasperi. Uno scenario, questo, che sta preoccupando la popolazione locale. Si temono infatti congestioni stradali e ingorghi. Ma si temono pesanti conseguenze anche per l’efficienza dei soccorsi. Nei pressi dell’incombente interruzione stradale, infatti, si trova l’ospedale “Giovanni Paolo II”. A sollevare questo problema è stato recentemente il comitato civico per la sanità. Inoltre, poco distante, ha sede la stessa caserma dei vigili del fuoco. Anas e amministrazione comunale di Sciacca hanno già concordato la viabilità alternativa, con l’obiettivo di provare a limitare al minimo indispensabile ogni disagio. “Per due settimane saranno fatte delle prove, saranno valutate eventuali criticità”, dice l’ingegnere Salvatore Gioia, capo dell’ufficio tecnico comunale.

“È indispensabile una corsia di emergenza per forze di polizia e ambulanze”, aggiunge il consigliere comunale Filippo Bellanca. Il quale non nasconde di temere che questi lavori dureranno ben più dei quattro anni programmati. Al momento non è del tutto chiaro se sia o meno possibile apportare ulteriori modifiche alle deviazioni stradali già decise. Situazione su cui il consiglio comunale ha chiesto un incontro con la società che gestisce le strade. Lunedì mattina è in programma un sopralluogo congiunto tra tecnici Anas e rappresentanti comunali. La galleria viene demolita perché ammalorata da anni di infiltrazioni idriche.