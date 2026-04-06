È stato pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura il bando relativo al Piano nazionale strategico (Pns), misura “Vendemmia Verde”, per la campagna 2025/2026.

La dotazione complessiva ammonta a 10 milioni di euro, destinati ai produttori vitivinicoli siciliani. Si tratta di uno strumento già noto al settore, pensato per intervenire in momenti di squilibrio tra domanda e offerta.

“La Regione è al fianco dei viticoltori – dichiara l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – con una misura che mira a ridurre la produzione, gestire le eccedenze di vino e fornire ristoro economico agli imprenditori, prevenendo crisi di mercato. La proposta arrivata dagli stessi produttori è stata subito accolta dal governo Schifani”.

Come funziona la misura Vendemmia verde

La Vendemmia verde prevede la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora maturi. Questo intervento azzera la resa produttiva della superficie interessata. L’obiettivo è evitare un eccesso di vino sul mercato, che potrebbe provocare un abbassamento dei prezzi. Allo stesso tempo, la misura non modifica il potenziale produttivo futuro dei vigneti e tutela il valore paesaggistico e culturale delle aree vitivinicole.

Dal punto di vista operativo, i viticoltori che aderiscono ricevono un sostegno economico forfettario per ettaro. Il contributo compensa la perdita del raccolto e contribuisce a ristabilire l’equilibrio tra offerta e domanda nel mercato europeo del vino.

La misura non ha solo una funzione economica. Ridurre la produzione in modo programmato permette di evitare crisi strutturali nel settore vitivinicolo, uno dei comparti più rilevanti dell’agricoltura siciliana.

Allo stesso tempo, si preserva il paesaggio rurale, elemento centrale per molte aree dell’isola dove il vino rappresenta anche un fattore identitario e turistico.

I produttori interessati devono presentare domanda entro il 30 aprile. Il bando completo, con tutti i dettagli tecnici, i requisiti di accesso e le modalità operative, è disponibile online sul sito ufficiale della Regione Siciliana.