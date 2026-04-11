dopo un intenso e caparbio lavoro di approfondimento in sinergia con gli uffici competenti, il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il regolamento per la rottamazione dei debiti locali.“Non è stato semplice, ma la tenacia nell’ottenere un provvedimento equo e di aiuto ai cittadini ha prevalso. Un grazie speciale agli uffici per la collaborazione tecnica fondamentale”, dichiara il consigliere Gramaglia. Fanno eco le parole della consigliera Roberta Zicari: “Obiettivo raggiunto grazie a tutti i Consiglieri, il Sindaco, il Presidente del Consiglio, l’Assessore al ramo, gli Uffici in particolare il dott. Mantione, il segretario comunale, i revisori dei conti, il personale tutto del Comune che ha fatto le ore piccole per consentire questo risultato. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto”.

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento (i.e. imposta/contributi dichiarati, ma non versati) di:


-imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
-contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Sempre a condizione che rientrino nelle casistiche di cui sopra, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto: delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
Sono ESCLUSI dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

La domanda di adesione può essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2026.

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