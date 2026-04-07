Tutto pronto per la festa della Polizia di Stato ad Agrigento. Quest’anno sarà celebrato il 174° anniversario della fondazione. A fare gli onori di casa il questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo.La cerimonia avrà luogo, venerdì 10 aprile 2026, al Palacongressi del Villaggio Mosè.

La manifestazione, che avrà inizio alle 9:30, vedrà la presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Istituzioni e le massime Autorità civili e militari della provincia.

Il momento centrale sarà costituito dalla consegna delle ricompense e dei riconoscimenti al personale distintosi per particolari meriti investigativi e operazioni di servizio.