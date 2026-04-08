I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo CITES, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto della detenzione illecita di avifauna selvatica protetta, hanno denunciato in stato di liberta’ due persone, un uomo di 63 anni e uno di 38 anni, accusati di detenzione di avifauna protetta. Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati 23 esemplari appartenenti a specie protette.

In particolare, sono stati rinvenuti complessivamente 21 esemplari di cardellino e 2 esemplari di lucherino, detenuti senza i requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di identificare i detentori degli animali. Nei loro confronti e’ stata ipotizzata la violazione della normativa sulla tutela della fauna selvatica, con deferimento all’Autorita’ Giudiziaria competente e contestuale sequestro degli animali rinvenuti. Tutti gli esemplari, valutate le buone condizioni sanitarie e l’idoneita’ al volo, sono stati successivamente reintrodotti in natura.