In occasione delle Feste di Maggio e in onore del Santo Patrono Sant’Angelo Martire, il programma dei festeggiamenti si concluderà con un grande evento musicale. Il 6 maggio, alle ore 21:30, in Piazza Progresso, a Licata, si terrà il concerto dell’artista Fausto Leali, una delle voci più amate della musica italiana.
“Un appuntamento speciale per vivere insieme una serata di musica, tradizione e condivisione. Vi aspettiamo numerosi in piazza per celebrare insieme questi momenti di festa”, dichiara il sindaco Angelo Balsamo.