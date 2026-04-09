Nominato il neodirettore del Dipartimento Cardiovascolare dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Si tratta del dottor Ennio Ciotta, stimato professionista che, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, e dal direttore dell’Area Gestione Risorse Umane ASP, Massimo Petrantoni, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.


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