Flessibilità e ottimizzazione dei costi di gestione: sono queste le caratteristiche principali che negli ultimi anni hanno spinto sempre più persone a rinunciare all’acquisto di un’automobile e a scegliere il noleggio, una soluzione di mobilità che consente di avere a disposizione un veicolo sempre nuovo ed eliminare del tutto vincoli o responsabilità.

Ogni tipo di incombenza viene delegata al proprio rental provider, il quale si occuperà anche di provvedere anche all’assistenza stradale in caso di incidenti o eventuali avarie del veicolo, il tutto senza alcun costo aggiuntivo. Il noleggio è una formula all inclusive, ideale anche per chi va in vacanza, con le varie agenzie di renting che mettono a disposizione anche pacchetti pensati proprio per coloro che scelgono di viaggiare in auto, indipendentemente dalla stagione.

Ovviamente i contratti a lungo termine sono quelli più gettonati, anche perché queste particolari soluzioni rappresentano una risorsa indispensabile per le aziende, sia per quanto riguarda i veicoli commerciali che le vetture in dotazione ai dipendenti. Ma negli ultimi anni anche gli automobilisti che non possiedono una partita IVA stanno iniziando ad apprezzare sempre di più il noleggio come alternativa al possesso. E anche se la quota relativa ai privati, secondo i dati diffusi da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), è di poco superiore al 14%, le prospettive di crescita sono estremamente incoraggianti.

Tuttavia, per chi ha intenzione di prendere un’auto a noleggio, rimane un’unica grande incognita: quale scegliere?

Arrivare ad una decisione come questa impone sicuramente una valutazione approfondita, basata su criteri del tutto personali, naturalmente. Ma per avere un quadro completo di tutte le opzioni, è preferibile affidarsi a un player capace di proporre una flotta realmente eterogenea e offrire al cliente una panoramica esaustiva, così da permettergli di selezionare il veicolo più idoneo alle proprie necessità.

E la gamma di modelli disponibili sul sito di ABordo Sella Leasing è senza dubbio tra le più complete del settore, con vetture di ogni segmento e motorizzazione, dai grandi SUV fino alle piccole citycar, con due distinte sezioni dedicate a privati e imprese. Perché chi utilizza la macchina esclusivamente nella vita quotidiana, avrà esigenze diverse rispetto ad un imprenditore che deve selezionare le auto da assegnare in dotazione ai propri dipendenti. E sul portale di ABordo, oltre alla possibilità di richiedere una consulenza compilando il form con i propri dati, a disposizione degli utenti ci sono le schede dettagliate di tutti i veicoli, con i dati relativi al consumo e le specifiche tecniche. Cliccando all’interno di ognuna di esse, inoltre, è possibile effettuare una simulazione di preventivo cambiando semplicemente i criteri di riferimento, come l’opzione della vettura sostitutiva o la durata del contratto. Il tutto senza impegno.

Perché quando si sceglie un’auto non contano semplicemente i chilometri da percorrere, anche quando si tratta di un veicolo a noleggio. E’ necessario considerare l’effettivo utilizzo che se ne andrà a fare e valutare attentamente il rapporto costi/benefici, senza lasciarsi “tentare” da un modello specifico che, magari, è sempre stato un “sogno proibito” a causa dei costi elevati.

Magari chi ha desiderato guidare da sempre una Land Rover Evoque adesso, invece, ha bisogno di una Pandina ibrida per potersi spostare comodamente in città, chissà. Le cose cambiano, nel corso della vita, ma fortunatamente chi sceglie di noleggiare la propria auto, invece di acquistarla, ha la possibilità di cambiare idea anche ogni 2 o 4 anni.