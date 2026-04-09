

Domani, venerdì 10 aprile alle ore 10, partirà da piazza Roma (San Calogero) la manifestazione popolare contro gli aumenti record della TARI. Il corteo si concluderà in piazza Garibaldi. L’appuntamento è stato lanciato dall’Associazione Lavoratori Autonomi (ALA) di Naro e si preannuncia con un’adesione totale da parte di commercianti e artigiani della città.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa dell’associazione, la tassa sui rifiuti ha raggiunto livelli insostenibili, con tariffe che per alcune attività arriverebbero a toccare i 31 euro al metro quadro. Una cifra definita «record» e «anomala» che, secondo gli organizzatori, rischia di mettere in ginocchio famiglie, imprese e negozianti già provati da due anni di promesse non mantenute sul contenimento dei costi.

«Non si tratta solo di una questione economica, ma di giustizia sociale – si legge nel documento – famiglie ed imprese non possono sostenere costi sproporzionati e camuffati». L’ALA chiede trasparenza sui calcoli del PEF (Piano Economico Finanziario), efficienza nei servizi di raccolta e giustizia nelle tariffe, sottolineando che i cittadini «non sono il bancomat del Comune».

Il tono è netto e deciso: «Noi diciamo basta. Vogliamo sapere dove sono finiti i nostri soldi». I manifestanti chiedono al sindaco di rivedere immediatamente la delibera, di fornire spiegazioni chiare e documentate e di adottare misure correttive che riportino le tariffe entro parametri sostenibili.

La partecipazione si preannuncia molto ampia. Commercianti e artigiani, in particolare, hanno confermato adesione totale, stanchi di un aumento che colpisce duramente chi già fatica a chiudere il mese. La manifestazione è aperta a tutte le attività produttive, alle associazioni e ai cittadini che hanno «a cuore il futuro della città».

Il corteo di domani si prefigura quindi non solo come una protesta contro la tassa sui rifiuti, ma come una vera e propria mobilitazione per chiedere una gestione più rispettosa e trasparente della cosa pubblica.

L’appuntamento è per venerdì 10 aprile, ore 10.00, partenza da San Calogero (piazza Roma).