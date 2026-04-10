Decreto firmato dal sindaco Vito Terrana.

Nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ipab “”Ignazio e Giovanni Sillitti”. Sono: Patrizia Amato, Carmela Maria Grazia Favata, Salvatore Saverio Montaperto e Salvatore Paci.

Copia del decreto sindacale inviata all’arcivescovo di Agrigento,-Ufficio di cancelleria, Ipab “”Ignazio i e Giovanni Sillitti”” e assessorato regionale alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro-Dipartimento della Famiglia e Politiche sociali.

giovanni blanda