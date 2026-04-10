U n 29enne è stato arrestato in flagranza ad Alcamo, nel Trapanese, dai carabinieri per furto aggravato, evasione dai domiciliari e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari hanno sorpreso l’uomo, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare, mentre, rincorso da alcuni dipendenti, usciva frettolosamente da un supermercato di via Kennedy. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di merce, rubata poco prima dall’attività commerciale, per un valore di alcune decine di euro. Durante le operazioni di identificazione e perquisizione il 29enne, in evidente stato di ubriachezza, ha opposto resistenza e ha minacciato i carabinieri, che lo hanno arrestato sanzionandolo anche per lo stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Dopo la convalida, è stato condotto in carcere a seguito dell’aggravamento della pena.