Prosegue con crescente successo il percorso artistico della cantante narese Giovanna Ferraro, ancora una volta protagonista nelle nuove puntate del popolare varietà televisivo DeMa Show ideato e condotto da Biagio De Martino, seguito in tutta Italia. In questa edizione, l’artista si presenta in una veste ancora più prestigiosa, confermando talento e presenza scenica.

Particolarmente apprezzata la puntata speciale andata in onda nel giorno di Pasqua, che verrà replicata venerdì 10 aprile alle ore 20:30 sul canale 68 di Bom Channel, visibile su tutto il territorio nazionale grazie alla diffusione sul Mux di LA7. In questa occasione, Giovanna Ferraro ha regalato al pubblico una raffinata esibizione insieme al chitarrista Tom Sinatra, noto anche per la sua partecipazione al programma televisivo I Fatti Vostri su Rai 2.

La cantante ha interpretato il brano Gechi e vampiri, accompagnata proprio dall’autore del pezzo, che in passato ha preso parte al Festival di Sanremo classificandosi tra i finalisti. Un momento musicale di grande intensità, capace di conquistare i telespettatori.

Il programma proseguirà poi con cadenza settimanale, sempre allo stesso orario e Giovanna Ferraro tornerà nuovamente sul palco televisivo per presentare altri brani del suo repertorio, confermando la sua crescita artistica.

Tra le novità di quest’anno, in vista della stagione estiva, il DeMa Show si trasformerà in un tour itinerante che toccherà numerose piazze italiane. L’iniziativa, curata dal produttore Biagio De Martino, vedrà la partecipazione di diversi artisti, tra cui lo stesso Tom Sinatra, Viola Valentino, Francesco Ragusa, apprezzato interprete di brani in lingua dialettale siciliana e naturalmente Giovanna Ferraro.

Nel corso del tour, la cantante proporrà sia il brano presentato in trasmissione, accompagnata dal suo autore, sia altri pezzi già pronti per incontrare il favore del pubblico dal vivo.

L’appuntamento con DeMa Show resta fissato ogni venerdì alle ore 20:30 sul canale 68. Un varietà che ha ormai superato i confini nazionali, grazie alla presenza di artisti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Paesi come Spagna, Francia, Australia, Germania e Svizzera grazie soprattutto al canale Sky 5068 che ripete le puntate.

Un grande in bocca al lupo dunque a Giovanna Ferraro e a tutto il team del programma per il prosieguo di questa avventura ricca di musica e spettacolo.