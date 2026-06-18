Dopo il grande successo delle date sold out negli stadi di Milano, Napoli e Roma, Eros Ramazzotti è in arrivo in Sicilia per la tappa a Messina, allo Stadio Franco Scoglio sabato 20 giugno.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini.

Un concerto dalla produzione internazionale prenderà forma attorno a un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live con due passerelle che si aprono verso il pubblico per azzerare la distanza. Cinque maxi schermi regaleranno suggestioni per ogni brano animando con luci e colori una struttura di 480 mq, cuore pulsante di uno spettacolo pensato ad hoc per gli stadi e ancora più coinvolgente.

Due ore ininterrotte di show porteranno gli spettatori in un viaggio musicale che ha unito i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album Una Storia Importante / Una Historia Importante. La scaletta sarà un mosaico perfetto di hit, capace di far cantare all’unisono il pubblico dall’inizio alla fine, in un crescendo di ritmo e sentimento che non ha lasciato spazio a pause.

Ad accompagnare Eros sul palco una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Dopo gli stadi italiani Una Storia Importante / Una Historia Importante continuerà in USA, Canada e Latino America e da aprile ci saranno nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027 e poi live anche con quattro imperdibili appuntamenti nei principali palasport italiani: a Milano, Bologna, Firenze e Torino.