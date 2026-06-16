In merito a quanto già comunicato relativamente al posticipo nel 2027 del “GrandTour LA VITA È ADESSO” di CLAUDIO BAGLIONI, si informa che le date al Teatro Greco di SIRACUSA sono posticipate al 22 e 23 luglio 2027 e le date al Teatro Antico di TAORMINA sono posticipate al 30 e 31 luglio 2027.

Di seguito le informazioni relative al nuovo calendario delle date siciliane del “GrandTour LA VITA È ADESSO”.

22 luglio 2027 SIRACUSA, Teatro Greco posticipo del 23 luglio 2026

23 luglio 2027 SIRACUSA, Teatro Greco posticipo del 24 luglio 2026

24 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena posticipo del 26 luglio 2026

25 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena posticipo del 27 luglio 2026

27 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura posticipo del 28 luglio 2026

28 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura posticipo del 29 luglio 2026

30 luglio 2027 TAORMINA, Teatro Antico posticipo del 31 luglio 2026

31 luglio 2027 TAORMINA, Teatro Antico posticipo del 1° agosto 2026

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.

Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate di Siracusa e Taormina sarà possibile richiedere il rimborso per i concerti fino al 5 luglio 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate di Agrigento e Palermo sarà possibile richiedere il rimborso per i concerti fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.