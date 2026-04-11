Uno studente di 17 anni di Adrano, Gerlando Falzone, è morto durante una gita scolastica a Firenze. Il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, perdendo i sensi senza più riprendersi. La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia che è prevista martedì prossimo. Gerlando, dunque, è morto mentre era impegnato con i suoi compagni di classe dell’istituto “Branchina” in un viaggio di istruzione a Firenze. La notizia è stata confermata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie – ha postato su Facebook – un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”.
Studente 17enne morto durante una gita scolastica a Firenze
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