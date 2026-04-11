I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, nell’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, hanno portato a termine un’operazione mirata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Misilmeri.

L’intervento, scaturito da un’attenta attività di monitoraggio delle aree sensibili, ha permesso di arrestare in flagranza di reato un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni, entrambi palermitani per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento.

Durante le operazioni di perquisizione domiciliare, l’atteggiamento dei due indagati è stato fin da subito volto a ostacolare l’operato dei militari. L’uomo ha tentato un’aggressione fisica nei confronti dei militari, mentre la convivente ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola nel water. La prontezza dei Carabinieri ha tuttavia consentito di neutralizzare ogni resistenza e di recuperare 16 grammi tra cocaina e hashish e 740 euro in banconote da piccolo taglio, denaro ritenuto verosimilmente provento dell’attività illecita. Tutte la sostanza sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini ha convalidato gli arresti disponendo solo per il 31enne la misura cautelate degli arresti domiciliari. L’operazione odierna riafferma l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare con determinazione ogni forma di illegalità legata alla diffusione degli stupefacenti sul territorio.