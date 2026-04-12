Il taglio delle ore di sostegno ai disabili annunciato dalle amministrazioni competenti è un provvedimento che colpisce gli alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno e il personale ATA.

Il problema non è solo degli AATT e dei dirigenti, ma va sanato a monte.

Per questo motivo, Confintesa Lavoratori della Conoscenza e Confintesa Sanità si muoveranno per richiedere un tavolo con le amministrazioni competenti (INPS e ASL) per discutere le criticità e trovare soluzioni concrete.

Chiediamo:

– La revoca del taglio delle ore di sostegno ai disabili

– L’aumento delle risorse per l’inclusione scolastica

– La valorizzazione del ruolo degli insegnanti di sostegno e del personale ATA

Un risultato positivo a Palermo

L’Ambito Territoriale di Palermo ha dato massima disponibilità al dialogo tecnico con Confintesa Scuola, garantendo che gli organici per il prossimo anno resteranno invariati. Questo esito positivo è il frutto del lavoro di squadra e della determinazione di Confintesa Scuola.

Uniti per difendere il diritto all’istruzione e all’inclusione

Confintesa L.C. e Confintesa Sanità invitano tutti i docenti, il personale ATA e le famiglie a unirsi per difendere il diritto all’istruzione e all’inclusione per tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità.

“Il problema del taglio delle ore all’inclusione non dipende dagli Ambiti Territoriali, di questo abbiamo già avuto ampia rassicurazione dal provveditore agli studi di Palermo, e non dovrebbero esserci problemi per le ore da attribuire per il prossimo anno scolastico, il problema risiede nella sperimentazione fatta a Palermo dove l’INPS ha avuto disposizione di convertire alcuni Art.3 Comma 3 delle leggi 104/92 in Art.3 Comma 1, dando adito alla riduzione delle ore disponibili in quanto viene depotenziato quanto già stabilito da una commissione medica dell’ASL e dallo stesso INPS in precedenza, ecco allora che i nostri interlocutori dovranno essere adesso l’INPS e l’ASL6 di Palermo”, così dichiarano il Segretario Regionale Confintesa Sanità Domenico Amato, il Responsabile Nazionale Confintesa L.C. Giovanni Corrao e il Coordinatore Nazionale Confintesa L.C. Docenti O.d.D. Roberta Cavasino.