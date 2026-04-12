Colpo grosso a Raffadali. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione di un commerciante trentenne del posto e rubare ben 18 mila euro in contanti. Il furto è avvenuto nel pomeriggio in una casa nei pressi della strada statale 118.

I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nell’appartamento e – dopo aver rovistato dappertutto – hanno trovato i soldi. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il commerciante una volta rientrato in casa. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi.