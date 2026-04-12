12Per un giorno non saranno lezioni e numeri a riempire l’Aula Magna “V. Li Donni”, ma parole, esperienze e racconti, con protagonista il mitico Jovanotti.

Lunedì 13 aprile alle 13:00, nel Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche del Campus universitario di viale delle Scienze, è in programma un incontro con l’artista, riservato agli studenti dell’Ateneo e alla presenza della stampa accreditata.

Lorenzo Cherubini si confronterà, così, con gli studenti raccontando il proprio percorso umano e creativo. L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del rettore Massimo Midiri, prima di lasciare spazio al dialogo. A guidare l’evento sarà l’etnomusicologo Sergio Bonanzinga. Accanto a lui, la presenza del Maestro Mimmo Cuticchio, figura simbolo della tradizione siciliana e dell’Opera dei Pupi. Un intreccio tra linguaggi diversi che arricchisce il valore culturale dell’appuntamento.

L’iniziativa porterà così dentro l’università una voce nota della musica italiana, in un contesto diverso dal palco. Un momento di confronto diretto, che mette al centro gli studenti e il racconto personale di un artista capace di attraversare generazioni.

L’ingresso sarà a numero chiuso e contingentato. Ogni testata potrà accreditare un solo giornalista. Considerati gli spazi e per evitare problematiche legate alla visibilità durante l’incontro, gli accrediti per fotografi e videomaker saranno limitati.

Le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo grassoalf@gmail.com entro le ore 9:00 di venerdì 10 aprile 2026, indicando: nome e cognome; testata di appartenenza; recapito telefonico e indirizzo email. Seguirà conferma di avvenuto accredito fino a esaurimento posti disponibili.